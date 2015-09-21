The Washington Times: Путин едет в Нью-Йорк: что он скажет?

Многие аналитики, которые считают, что президент России Владимир Путин превратился в непримиримого врага Соединенных Штатов, убеждены, что, когда президент России будет говорить в Организации Объединенных Наций, мы можем ожидать еще более агрессивной речи, чем атака на американскую внешнюю политику, которую он осуществил в Мюнхене еще в 2007 году и которая продолжает распространяться среди иностранных политических аналитиков по всему миру.

Об этом пишет Эдуард Лозанский в своей статье «Путин едет в Нью-Йорк: что он скажет?», опубликованной на сайте газеты The Washington Times.

Тем не менее, есть сигналы, поступающие из Москвы, что в этот раз может быть по-другому. В Москве и Вашингтоне многие убеждены, что ни одна из стран не заинтересована в дальнейшем ухудшении отношений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров публично заявил, что может быть рассмотрена возможность личной или неформальной встречи между президентом Путиным и президентом Обамой, пока Путин будет в Нью-Йорке. За этим последовало еще более оптимистичное заявление: «Наши американские коллеги отправляют нам сигналы, что хотят продолжать поддерживать контакты, если с их стороны будет такое предложение, я думаю, наш президент примет его во внимание».

Когда высказывания Лаврова достигли Вашингтона, Белый дом опубликовал заявление о том, что «в настоящее время не запланировано никаких личных встреч между президентами России и США в обозримом будущем, и не ведется никакая подготовка к такого рода встречам».

С одной стороны, такую реакцию можно рассматривать как отпор, с другой – как оставленную открытой дверь.

Мария Захарова, глава пресс-службы российского МИД, сказала: «Путь, на который толкают мир, в том числе Вашингтон (я имею в виду путь санкций, антагонизма, отсутствия диалога), это не переход к новому положению дел; это путь в никуда, тупик».

Тем не менее, несмотря на этот, мягко говоря, не очень дружественный обмен, есть шанс, что, будучи довольно хорошим игроком на международной геополитической шахматной доске, Путин предпочтет избежать жесткой риторики и использует возможность, обратиться к аудитории, которая будет включать в себя многих мировых лидеров, в том числе китайского президент КНР Си Цзиньпина и Папу Франциска, чтобы представить позитивную программу действий и предложить свое видение того, как решать самые насущные проблемы, с которыми столкнулось человечество.

Хорошо известно, что, несмотря на разногласия между двумя народами, Путин считает, что необходимо справиться с сохраняющейся террористической угрозой. Таким образом, можно ожидать, что он будет продвигать идею создания международной антитеррористической организации (IATO). Замечательная общая цель – международная координация между странами, которые непосредственно или косвенно находятся под угрозой терроризма, и побочные продукты анархии, которые так часто следуют за ней. Среди побочных продуктов терроризма – волны беженцев, наводнивших Европу, и пока продолжаются военные удары, угроза, по мнению большинства наблюдателей, растет.

До сих пор Запад пытался «в одиночку» остановить волну терроризма, но это не увенчалось успехом, которого ожидали или обещали западные лидеры, и, возможно, они извлекут пользу от более тесного сотрудничества с Москвой.

Больше всего различий между двумя странами в том, как справиться с хаосом в Сирии, когда Запад нацелен на устранение Башара Аль-Асада, который, так или иначе, как давний союзник, может претендовать на российскую поддержку.

Обама, возможно, захочет иметь дело с кем-то другим, а не с Путиным, но президент России остается достаточно популярным на родине, и Вашингтон должен признать, что и он, и его страна – игроки, которых нельзя игнорировать или поучать. Он является потенциальным союзником в войне против террора, и должны рассматриваться как таковой.

Однако, в Москве многие полагают, что в США мечтают о том, что американские эксперты по внешней политике любят называть «смена режима» в России, чтобы они могли сотрудничать с другим российским лидером, а не с Путиным. Но мечты – это одно, а реальность – совсем другое. Но позволить своей антипатии к российскому лидеру диктовать политику в мире, где недоразумения могут привести к войне, - это своего рода сон, который может легко превратиться в кошмар. Это особенно верно, когда некоторые в Москве обвиняют США и тех, кто презирает Путина, во всех нынешних проблемах своей страны.

К счастью, в Москве и Вашингтоне есть люди, которые ищут возможность нового старта; которые понимают, что хотя великие державы часто отличаются, потому что каждая преследует свои собственные национальные интересы, мы живем в мире, где великие державы и великие лидеры обязаны заботиться не только о своих собственных интересах, но и о тех интересах, которые они разделяют с другими. Следует надеяться, что Путин и Обама попадут в этот лагерь. Они не должны проводить свой отпуск друг с другом или играть в гольф каждый уик-энд, но ради народов, которые они ведут, они должны сотрудничать.