Bloomberg: Ципрас снова одерживает большую победу в Греции, а избиратели игнорируют мнение еврозоны

Об этом пишут Джонатан Стирнс, Маркус Бенсессон и Элени Хрепа в своей статье «Ципрас снова одерживает большую победу в Греции, а избиратели игнорируют мнение еврозоны», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Коалиция Радикальных Левых бывшего премьер-министра, или «Сириза», получила 35,5 процентов голосов, согласно официальным данным МВД, основанных на более, чем половине подсчитанных голосов. Правоцентристская «Новая демократия», чей лидер Евангелос Меймаракис признал поражение, по ожиданиям, должна была получить 28 процентов.

Поскольку «Сиризе» не хватает мест для большинства в парламенте на 300 мест, Ципрас, 41 год, будет вести переговоры, чтобы сформировать жизнеспособное правительство с тем же партнером по коалиции, что и прежде, не оправдав ожиданий, что он может пойти на сделку с более умеренной партией. В год, отмеченный противостоянием между Грецией и ее европейскими кредиторами, разница сейчас в том, что у нового правительства почти не будет места для маневров, после того, как Ципрас согласился на большее сокращение расходов и повышение налогов в обмен на новый пакет помощи.

«С одной стороны, греческий электорат проголосовал точно за то же правительство: короче говоря, ничего не изменилось», сказал Статис Каливас, профессор политологии в Йельском университете. «С другой стороны, электорат помог прийти к власти партии, которая пообещала осуществить совершенно другую политику. Короче говоря, все изменилось. Греческая политическая сага будет продолжаться».

Испытание пакетом помощи

Международный обзор прогресса Греции по реформам должен быть готов до конца года, с положительным заключением, необходимым, чтобы начали поступать деньги из пакета помощи на 86 млрд евро ($ 97 млрд). Особое значение будет иметь расходование средств на рекапитализацию греческих банков, которые пострадали из-за депозитных оттоков, возникших вследствие введения контроля за движением капитала.

Самый важный вопрос для Греции в настоящее время – «сможет ли новое правительство успешно завершить первую проверку по пакету помощи», написал в письме Муджтаба Рахман, руководитель европейской практики в политической консалтинговой компании Eurasia Group. «Это то, от чего будет зависть экономическая и политическая стабильность».

Выборы были шестым национальным голосованием Греции с 2009 года, включая выборы в январе, которые привели партию «Сириза» к власти, и неожиданный референдум о мерах жесткой экономии в июле, созванный Ципрасом, когда он повысил ставки в переговорах с лидерами еврозоны.

Обе партии – «Сириза» и «Новая Демократия» - говорили в предвыборной кампании, что не станут оспаривать договор по спасению и будут настаивать на реализации его условий. В последние недели инвесторы выразили уверенность, что худшее для Греции уже позади, гособлигации приносят самые большие доходы в еврозоне за последний месяц, и фондовый рынок Афин также восстанавливается.

Слабое большинство

«Независимые греки», младший партнер по коалиции в последнем правительстве Ципраса, по прогнозам, должны были получить 3,7 процента, превысив порог для прохождения в парламент. Лидер Панос Камменос, экс-министр обороны, сказал, что будет искать возможность, чтобы сформировать правительство с Ципрасом.

Представитель «Сиризы», Лефтерис Кретсос, подтвердил, что переговоры будут проходить, и они планируют другую коалицию. Прогнозы МВД показывают, что обе партии получат 155 мест, или большинство из пяти, по сравнению с 12 после выборов 25 января.

«Теперь мы должны выполнить наше домашнее задание, чтобы Греция стала хорошо организованным государством, чтобы мы могли бороться с коррупцией и корыстными интересами», сказал в телефонном интервью Кретсос, который также является генеральным секретарем правительства Греции по коммуникациям. «У нас есть план соглашения с кредиторами, и мы хотим реализовать его в полной мере. Есть открытые вопросы, которые дают нам возможность облегчить тяжесть мер жесткой экономии и продвигать реформы, которые будут способствовать экономическому росту».

Ципрас заключил сделку с кредиторами в июле, несмотря на явное решение греков голосовать «против» дальнейших мер жесткой экономии на референдуме. Соглашение было достигнуто на фоне угроз исключить Грецию из еврозоны, если она продолжит отвергать требования кредиторов, и это была одна из основных причин резкой смены курса Ципраса, чья первая победа на выборах состоялась на фоне оппозиции к жесткой экономии.

Без изменений

Последующий раскол в «Сиризе» привел к отставке Ципраса с поста премьер-министра в августе и новым выборам. Законодатели «Сиризы», которые восстали против соглашения по спасению, создали новую партию, «Народное единство», чтобы выступать за возврат к драхме. «Народное Единство», по прогнозам, должно было получить менее 3 процентов, необходимых для прохождения в парламент.

Центристская «Потами», или «Река», получила результаты хуже, чем показывали опросы до голосования, набрав около 4 процентов. Аналитики рассматривали ее, как более проевропейского партнера по коалиции для «Сиризы» или члена правительства «Новой демократии».

«Избирательная борьба была проведена со всей серьезностью, достоинством, цивилизованно», сказал лидер «Новой демократии» Меймаракис в заявлении, когда он поздравлял Ципраса. «Кажется, за шесть месяцев наши граждане не изменили свое мнение».