США и ЕС готовятся сохранить санкции против России в 2016 году - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей ЕС и США, передает РБК-Украина.

Источник, близкий к Кремлю, сообщил изданию, что во время встречи 2 октября лидеры стран "нормандской четверки" обсудят продление действия Минских соглашений.

Источники США, Германии и Франции утверждают, что продление соглашений будет означать сохранений санкций против России.

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Также сообщается, что представитель одной из стран, что выступает за санкции, прогнозирует тяжелые дебаты на эту тему, отмечая, что часть санкций могут снять как часть компромисса. При этом другие вопросы, не касающиеся Украины (напрмер, конфликт в Сирии), могут подорвать единство ЕС в вопросе санкций.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский Союз еще на полгода продлил санкции против российских компаний и частных лиц, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.