Еврокомиссар Хан: в Европе снова строится железный занавес

15:26, 16 сентября 2015
Мир
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Разногласия в странах Европы по поводу масштабного наплыва мигрантов способствуют возведению нового железного занавеса.

REUTERS

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан, выступая в Брюсселе. "Боюсь, в Европе снова строится невидимый железный занавес. Это недопустимо. Мы нуждаемся в европейском лидерстве и солидарности", - написал он в "Твиттере" после своего выступления.

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​Как сообщал УНИАН, 14 сентября министры внутренних дел стран-членов ЕС после шестичасовой дискуссий не смогли договориться о распределении между собой 120 тыс. мигрантов. В настоящее время страны ЕС согласовали вопрос распределения 40 тыс. мигрантов, которые уженаходятся в Италии и Греции.

Министры внутренних дел стран Евросоюза вновь встретятся 22 сентября в Брюсселе для обсуждения миграционной кризиса.

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