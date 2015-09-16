Еврокомиссар Хан: в Европе снова строится железный занавес
Разногласия в странах Европы по поводу масштабного наплыва мигрантов способствуют возведению нового железного занавеса.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан, выступая в Брюсселе. "Боюсь, в Европе снова строится невидимый железный занавес. Это недопустимо. Мы нуждаемся в европейском лидерстве и солидарности", - написал он в "Твиттере" после своего выступления.
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"I fear that we are building invisible iron curtains, again in Europe.This is unacceptable.We need European leadership and solidarity."2/2
— Johannes Hahn (@JHahnEU) September 16, 2015
Как сообщал УНИАН, 14 сентября министры внутренних дел стран-членов ЕС после шестичасовой дискуссий не смогли договориться о распределении между собой 120 тыс. мигрантов. В настоящее время страны ЕС согласовали вопрос распределения 40 тыс. мигрантов, которые уженаходятся в Италии и Греции.
Министры внутренних дел стран Евросоюза вновь встретятся 22 сентября в Брюсселе для обсуждения миграционной кризиса.