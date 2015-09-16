СМИ: в Белом доме изучают целесообразность встречи Обамы с Путиным

В рамках этой встречи президенты двух стран могли бы урегулировать свои разногласия, прежде чем произойдет новое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на газету New York Times.

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Ссылаясь на неназванные источники, газета пишет, что недавнее размещение российских вооружений и техники в Сирии обострило дилемму, занимавшую доминирующее место в повестке администрации Барака Обамы. Речь идет о выборе между взаимодействием с Россией и попытками ее изоляции.

Если считать, что Украина и Сирия являются самыми значительными зонами конфликта в мире, то в этом случае, как утверждают некоторые чиновники, в решении обеих проблем не обойтись без участия Москвы. Это говорит в пользу диалога, пишет газета.

Другие, однако, опасаются, что встреча Барака Обамы с российским президентом будет лишь на руку последнему и станет поощрением для международного задиры.

По данным газеты, последние действия Кремля в Сирии застали администрацию Барака Обамы врасплох. США пытаются выяснить намерения Владимира Путина и понять, можно ли его убедить стать более конструктивным игроком в Сирии, как это было в ходе переговоров с Ираном.

"Не впервые возникает ситуация, когда истинные мотивы президента Путина довольно сложно разгадать, – заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. – Процесс принятия решений в этой стране довольно непрозрачный".

Это один из аргументов, который высказывают сторонники встречи Барака Обамы и Владимира Путина на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда съедутся и другие мировые лидеры, пишет New York Times. По их словам, в системе, где реально лишь один человек принимает решения, важность переговоров с ним ради выяснения его интересов и целей сложно переоценить.