Климкин возглавит украинскую делегацию на 70-й сессии Генассамблеи ООН
Президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением утвердил состав делегации Украины для участия в работе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В соответствии с документом, обнародованным на сайте главы государства, возглавит делегацию министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Также в ее состав вошли: постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев; Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Украины (по согласию) Мустафа Джемилев, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица; первый помощник президента Украины Юрий Онищенко.
В числе заместителей членов делегации еще 5 человек: исполняющий обязанности директора Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Андрей Бешта; заместитель директора Департамента - начальник отдела ООН Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Юрий Витренко; временно исполняющий обязанности директора Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Олег Герасименко; заместитель руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции - руководитель департамента внешней политики Администрации президента Украины Марина Михайленко; директор Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Сергей Шутенко.
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Президент разрешил главе делегации привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических работников.
Распоряжением также утверждены Директивы делегации Украины на сессию Генассамблеи ООН.
Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в мероприятии.