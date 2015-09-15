В России похвастались сыром с плесенью собственного производства

"У нас работает лаборатория биотехнологий молока, где были получены сыр с голубой плесенью и швейцарский твердый сыр. Технология изготовления этих сыров известна и описана в учебных пособиях по сыроварению. Единственная особенность только касается плесени — ее разводку мы делали сами. Также мы изготовили этот продукт из российского сырья и на отечественном оборудовании", — сказал Бахарев, сообщает РИА Новости.

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Специалисты использовали стандартный моколосвертывающий фермент и стандартные закваски.

Применяется натуральное сырье без каких-либо добавок, консервантов, красителей и растительных жиров.

Расходы на сырье для изготовления сыра с плесенью составляют 300 рублей за килограмм. По вкусу и внешнему виду продукт якобы практически не отличается от "дор блю".

Срок хранения сыра при определенных условиях может составить около 8 лет.