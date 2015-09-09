Die Zeit: Вместе остановить варварство

Об этом сообщает Маттиас Насс в своей статье «Вместе остановить варварство», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

В эти дни сердце радуется, когда мы видим готовность немцев оказывать помощь. С севера на юг они на удивление радушно встречают беженцев. Государство должно радоваться, что у него такие граждане.

И помогать необходимо, поскольку беженцы находятся в ужасном положении. Но насколько сильнее страдания тех, кто еще не достиг цели своего побега? Или тех, кто еще не проделал свой путь? Миллионы людей в Сирии по-прежнему испытывают на себе ад войны.

Их судьба заставляет нас вспомнить о причинах этой массовой миграции. Прибытие беженцев, спасающихся от войны, также должно быть тревожным сигналом для политиков и дипломатов, чтобы, наконец, бросить все силы на поиски политического решения сирийского смертоубийства.

До сих пор все усилия были напрасными. Кроме того, потому что режим Асада в Дамаске все еще может рассчитывать на поддержку из-за рубежа, а именно из России и Ирана.

Тем не менее, переговоры в настоящее время могут быть более перспективными, чем в последние четыре года. Это связано с соглашением о ядерной программе Ирана. Россия сыграла конструктивную роль в его заключении. Достигнутое соглашение с Тегераном может привнести новое движение в поиски решения для Сирии.

Европейцы, американцы, россияне и многие арабы согласны в одном: В первую очередь, необходимо разбить власть «Исламского государства». В районах, контролируемых ИГ, царит варварство. Никто не ставит под сомнение преступления режима Асада, но борьба против ИГ заслуживает высшего приоритета.

Франция, которая до сих пор ограничивала свои воздушные удары против ИГ только территорией Северного Ирака, теперь хочет расширить их и на Сирию. Но и Владимир Путин больше не исключает воздушные налеты на позиции ИГ в будущем. Это встревожило американцев, которые предостерегают Россию от вмешательства. Государственный департамент США видит «риск конфронтации с международной коалицией в борьбе против «Исламского государства».

Конечно, Россия хочет оказать поддержку ослабленному Асаду. Тем не менее, европейцы и американцы должны попытаться вовлечь Россию в возглавляемую США коалицию против ИГ. А также Иран. Объективно, они уже сегодня являются союзниками Запада в борьбе против ИГ. И эту борьбу не выиграть без помощи Москвы и Тегерана.

Сделать все возможное для умиротворения Сирии

«Исламское государство» - самая отвратительная деспотия нашего времени. Его влияние уже сейчас распространяется от севера Ирака до Сирии и Ливии. Год назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая должна была предотвратить присоединение все большего количества «иностранных боевиков» к ИГ. Это было малоэффективным шагом. Из примерно 20 000 бойцов террористического объединения примерно 7-8 тысяч из-за рубежа – более трети.

Перед Генеральной Ассамблеей ООН, осенью 2014 года президент США Барак Обама призвал все государства-члены, поддержать борьбу против террористов: «Соединенные Штаты будут работать с широкой коалицией, чтобы уничтожить эту сеть смерти».

Беженцев мы должны принимать с открытым сердцем и оказывать им помощь. В то же время политики и дипломаты должны сделать все, чтобы люди однажды могли вернуться на родину. Мирную родину, где женщин не порабощают, неверующих не обезглавливают, а культурное наследие человечества – как это случилось в Пальмире – не превращают в пыль.