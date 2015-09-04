Bloomberg: Китай пытается успокоить мировые рынки, прогнозируя стабильность юаня

Об этом сообщают Ольга Танас и Райан Чилкот в статье «Китай пытается успокоить мировые рынки, прогнозируя стабильность юаня», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

И Ган, заместитель управляющего ЦБ Китая, заявил в пятницу, что экономика его страны прочная, несмотря на распродажи на фондовом рынке, и юань будет стабильным. Он сказал это в интервью в Анкаре, где собрались министры финансов и руководители центральных банков стран G-20.

«Показатели китайской экономики в порядке», сказал И. «Никто не может точно предсказать настроения рынка, но я уверен, что курс юаня будет более или менее стабильным на уровне равновесия».

Усугубление спада и девальвация в Китае охлаждают настроения инвесторов, способствуя нестабильности валюты и снижению индекса развивающихся рынков MSCI больше, чем на 16 процентов в этом году. Проект коммюнике подготовленный ко встрече ссылается на «недавнюю нестабильность на финансовых рынках» и необходимость контроля потенциальных внешних эффектов.

Политики обсудят проблемы в Китае, непосредственно не ссылаясь на них в заключительном заявлении, сказал член российской делегации, который говорил на условиях анонимности.

«Ухабистая посадка»

Когда-то любимцы мировой экономики, поскольку они помогли поднять ее из рецессии 2009 года, развивающиеся рынки от Китая до Бразилии теперь замедляются на фоне снижающейся торговли, роста задолженности, падения цен на сырье и роста доллара США. Распродажа на фондовых рынках уже заставила проводить параллели с азиатским финансовым кризисом 1990-х годов.

«Замедление экономики Китая станет ухабистой посадкой, но не жесткой», сказал Нуриэль Рубини, председатель Roubini Global Economics, в интервью в Черноббио, Италия. «Рынки в настоящее время слишком пессимистичны в вопросе роста китайской экономики и способности его властей управлять этим замедлением роста, а также движениями на валютном и фондовом рынке».

Замедление Китая произошло, когда Федеральная резервная система начала рассматривать повышение процентных ставок в США впервые за девять лет.

Шансы увеличения в сентябре упали на 28 процентов с 40 процентов в конце июля, согласно фьючерсным данным, собранным Bloomberg. Вероятность увеличения в октябре составляет 40 процентов, в декабре – 57 процентов.

«Наряду с улучшением экономической ситуации, вероятно ужесточение денежно-кредитной политики в некоторых странах с развитой экономикой, что может оставаться одним из основных источников неопределенности на финансовых рынках», говорится в проекте заявления.

Отток капитала

Для доказательства того, как глобальные перекрестные потоки могут всколыхнуть экономику, достаточно посмотреть на хозяина саммита G-20.

Девальвация валюты в Турции составила более 20 процентов в этом году, облигации и акции также упали. Иностранные инвесторы вывели более $ 5,5 млрд с турецких государственных долговых облигаций и акций листинговых компаний с начала года по 21 августа, согласно расчетам Bloomberg на основе официальных данных.

Потоки капитала в такие развивающиеся экономики снизились в августе на максимум с 2013 года, по данным Института международных финансов. Morgan Stanley на этой неделе сократил прогноз роста для развивающихся рынков в 2015 году до 4,1 процента с 4,8 процентов. Российская экономика сократится на 3,4 процента в этом году, по данным Международного валютного фонда.

«Замедление Китая оказывает значительное влияние на российскую экономику», сказал российский миллиардер Алексей Мордашов, исполнительный директор сталелитейного завода ОАО «Северсталь», в телевизионном интервью в Анкаре. «Мы все знаем, что бум на товарных рынках в последние десятилетия во многом был обусловлен китайским спросом».

Движения юаня

Усложняет прогнозы неожиданно принятое в августе решение Китая по ревальвации юаня, что вызвало наибольшее падение валюты за последний 21 год, и стало причиной снижения обменного курса в других странах развивающегося мира, которые опасаются, что ослабленный юань навредит экспортерам.

Но все равно, заместитель управляющего ЦБ Китая, И, прогнозирует, что экономика вырастет на 7 процентов в этом году. Поэтому Китай по-прежнему будет второй по темпам развития экономикой в G-20, согласно прогнозам Международного валютного фонда.

«Вы свидетели того, что в Китае происходит много такого, что беспокоит людей за пределами Китая», сказал бывший председатель Sinopec Фу Чэнью в телевизионном интервью. «Но на самом деле, если рассмотреть все детально, основы экономики не слишком изменились».