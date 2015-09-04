Боевики ИГИЛ взорвали очередной памятник архитектуры в Пальмире

Об этом сообщил глава сирийского государственного агентства по охране древних памятников Маамун Абдулкарим, пишет Meduza.

Уничтоженные погребальные башни были построены в период с 44 по 103 год нашей эры. Они находились в долине за стенами города. Абдулкарим отметил, что разрушены башни, которые лучше других сохранились до наших дней.

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Ранее УНИАН сообщал, что боевики взорвали древний храм Баал-Шамина в Пальмире, однако информация о том, когда это было сделано, разнится: по данным официальных лиц, храм был разрушен 23 августа, тогда как правозащитники из "Сирийского центра мониторинга прав человека" утверждают, что это произошло еще за месяц до того.

Пан Ги Мун также отметил, что возмущен убийством главного смотрителя древнего архитектурного комплекса Халеда Асаада 18 августа. 81-летнего археолога, проработавшего в Пальмире более 50 лет, боевики удерживали в плену более месяца.