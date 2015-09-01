ЕС может продлить санкции против России и боевиков до марта - СМИ

Решение может быть принято завтра на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Санкции могут быть применены почти к 200 физическим и юридическим лицам, с целью продолжения давления на Россию в вопросе соблюдения Минских договоренностей.

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Напомним, что вчера, 31 августа, Петр Порошенко во время своего обращения по поводу беспорядков во ВР заявил, что осенью будут продолжены персональные санкции против причастных к аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

"Если Москва не опомнится, осенью будут продолжены персональные санкции против лиц, причастных к аншлюсу оккупации Крыма и Донбасса, а в начале следующего года - и секторальные экономические санкции", - подчеркнул Порошенко.