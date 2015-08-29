Мощный шторм разрушил государство в Карибском бассейне
11:32, 29 августа 2015Мир
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В результате тропического шторма Эрика, который обрушился на ряд стран Карибского бассейна, на острове Доминика погибли по меньшей мере 20 человек, еще 31 пропал без вести.
Степень разрушений грандиозна / twitter
Об этом сообщает Associated Press.
Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит заявил, что причиненный государству ущерб отбросил его на 20 лет назад, уничтожены сотни домов, мостов и дорог. "Степень разрушений грандиозна. Это гораздо хуже, чем ожидалось", - сказал Скеррит.
"Нам, по сути, заново предстоит отстроить Доминику", - подчеркнул премьер-министр.
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Сообщается, что аэропорты Доминики остаются закрытыми, властям до сих пор не удалось достичь ряда населенных пунктов, которые были отрезаны наводнением и оползнями.
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