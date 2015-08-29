Мощный шторм разрушил государство в Карибском бассейне

Об этом сообщает Associated Press.

Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит заявил, что причиненный государству ущерб отбросил его на 20 лет назад, уничтожены сотни домов, мостов и дорог. "Степень разрушений грандиозна. Это гораздо хуже, чем ожидалось", - сказал Скеррит.

"Нам, по сути, заново предстоит отстроить Доминику", - подчеркнул премьер-министр.

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Сообщается, что аэропорты Доминики остаются закрытыми, властям до сих пор не удалось достичь ряда населенных пунктов, которые были отрезаны наводнением и оползнями.