СМИ: Россия поставила в Сирию 6 истребителей

Об этом сообщает BGN News.

"Всего, согласно договору, Россия должна поставить в Сирию 8 самолетов МиГ-31", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия настаивает на широкой международной коалиции в борьбе против «Исламского Государства» с участием Сирии, Ирака, Регионального правительства Курдистана, а также других стран в регионе.

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Ранее УНИАН сообщал, что Сирию признали самым опасным государством в мире, Россия "отстала" от нее на 10 позиций.