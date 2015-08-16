СМИ: Россия поставила в Сирию 6 истребителей
23:21, 16 августа 2015Мир
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Шесть российских истребителей МиГ-31 приземлились в Дамаске, в рамках частичного исполнения договора, подписанного между Москвой и Сирией в 2007 году.
Россия должна поставить в Сирию 8 самолетов МиГ-31 / airliners.net
Об этом сообщает BGN News.
"Всего, согласно договору, Россия должна поставить в Сирию 8 самолетов МиГ-31", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия настаивает на широкой международной коалиции в борьбе против «Исламского Государства» с участием Сирии, Ирака, Регионального правительства Курдистана, а также других стран в регионе.
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Ранее УНИАН сообщал, что Сирию признали самым опасным государством в мире, Россия "отстала" от нее на 10 позиций.
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