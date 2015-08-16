В результате авиаударов возле Дамаска погибли 58 человек

Как сообщает Радио Свобода, сирийская правозащитная организация, которая работает в Лондоне, заявила, что по меньшей мере 58 человек погибли, 200 ранены врезультате авиаударов по городу Дума, контролируемом повстанцами.

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Организация сообщает, что правительство нанесло четыре воздушные удары по рынку и что «большинство погибших являются гражданскими лицами».

Ранее в этом месяце в Нью-Йорке международная правозащитная организация Amnesty International обвинила правительство президента Сирии Башара аль-Асада в военных преступлениях из-за блокады и воздушных ударов по зоне вокруг Думы.