В Сирии террористы на Пасху взорвали церковь
03:55, 06 апреля 2015Мир
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Боевики террористической группировки "Исламское государство" взорвали церковь Девы Марии на северо-востоке Сирии
В Сирии террористы на Пасху взорвали церковь / ves.lv
Теракт произошел в деревне Тель-Насри провинции Эль-Хасаке в день Пасхи, отмечает местное информационное агентство SANA.
По сообщению, боевики ИГИЛ заранее заминировали церковь и привели в действие взрывное устройство во время богослужения по случаю праздника Святой Пасхи.
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О жертвах теракта пока ничего не известно.
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