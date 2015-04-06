В Сирии террористы на Пасху взорвали церковь

03:55, 06 апреля 2015
Мир
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Боевики террористической группировки "Исламское государство" взорвали церковь Девы Марии на северо-востоке Сирии

сирия / ves.lv

Теракт произошел в деревне Тель-Насри провинции Эль-Хасаке в день Пасхи, отмечает местное информационное агентство SANA.

По сообщению, боевики ИГИЛ заранее заминировали церковь и привели в действие взрывное устройство во время богослужения по случаю праздника Святой Пасхи.

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О жертвах теракта пока ничего не известно.

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