Обломки с Реюньона не помогут выяснить причину исчезновения Boeing-777

Чтобы восстановить картину событий на рейсе MH370, экспертам предстоит разгадать еще немало секретов, пишет украинская редакция "Немецкой волны".

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Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370, пропал вечером 8 марта 2014 года. Известно только, что после взлета самолет изменил курс и полетел в южном направлении над Индийским океаном. Его исчезновение остается одной из величайших загадок гражданской авиации. Найденный на острове Реюньон прошлой неделе фрагмент крыла официально признан частью пропавшего лайнера, однако никакой существенной информации о трагедии он экспертам не дал. 6 августа на острове нашли еще несколько обломков самолета - части иллюминаторов и кресел. Однако, даже если они действительно окажутся фрагментами пропавшего малайзийского Boeing, специалисты не ожидают получить от этой находки каких-либо ценных сведений.

Предполагают, что, использовав весь запас горючего, малазийский лайнер потерпел крушение в 2 тыс. км к западу от австралийского Перта. Однако, что заставило самолет радикально изменить маршрут и почему пилоты не выходили на связь, ответов на эти и другие вопросы до сих пор нет.

После исчезновения самолета рейса MH370 была начата масштабная поисковая операция у берегов Австралии. В ней принимали участие около 60-ти судов из 26 стран, однако найти обломки лайнера не удалось.

Теперь к некоторым выводам ученые все же могут прийти. После обнаружения обломка самолета на острове Реюньон встал вопрос: как он мог попасть к восточным берегам Африки от предполагаемого места катастрофы у берегов Австралии. Немецкий океанолог Арне Биаштох из исследовательского центра Geomar в Киле считает это вполне вероятным: "В связи с плоской формой крыла мы исходим из того, что фрагмент все время находился на поверхности воды. Учитывая то, что прошло 17 месяцев, вполне реально, что течения отнесли его на расстояние в 4 тыс. км".

На основании компьютерной модели течений в мировом океане Арне Биаштох предполагает возможную корректировку места проведения поисковой операции. "Зная карту течений, мы можем предположить, что падение лайнера произошло у северного побережья Австралии или даже в Индонезии", - говорит океанолог. До сих пор предполагалось, что лайнер упал существенно южнее. Но, по мнению немецкого океанолога, в этом случае течения не смогли бы принести фрагмент самолета к острову Реюньон.

Впрочем, Арне Биаштох уточняет: "Океан все время в движении, и чем больший отрезок времени, который нужно смоделировать, тем выше погрешность". С учетом 17-ти месяцев, что прошли после исчезновения малайзийского Boeing, зону поисков несущественно удастся уменьшить.

В любом случае, власти Австралии, которые координируют поисковую операцию, уверены, что поиски завершатся успехом. На это же надеются родные и близкие пассажиров. Всего на борту пропавшего лайнера Malaysia Airlines находились 239 человек.