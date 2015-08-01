Обломки пропавшего год назад Боинга-777 отправлены на экспертизу во Францию

Экспертиза пройдет в Тулузе в лаборатории министерства обороны Франции. Компания Боинг направила туда группу экспертов для оказания помощи.

Отдельная экспертиза пройдет с найденной частью багажа, сообщает Русская служба ВВС.

Часть крыла от самолета была найдена на побережье острова Реюньон в Индийском океане 29 июля. Также был найден предмет, судя по всему представляющий собой сильно поврежденный чемодан.

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На борту лайнера, пропавшего в марте 2014 года, находились 239 человек. Самолет выполнял рейс из Куала-Лумпура в Пекин и бесследно исчез после того, как резко изменил курс и отключил бортовые транспондеры. Поиски самолета ни к чему не привели.