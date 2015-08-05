Малайзия подтвердила принадлежность найденных обломков пропавшему год назад Боингу-777

Об этом заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

"Сегодня, спустя 515 дней с момента исчезновения самолета, я с тяжелым сердцем должен вам сказать, что международная группа экспертов убедительно показала, что обломки самолета, найденные на острове Реюньон, действительно принадлежат лайнеру, выполнявшему рейс MH370", - сказал глава правительства в телевизионном обращении.

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Как известно, 29 июля на побережье французского острова Реюньон, расположенного в Индийском океане к востоку от Мадагаскара, был найден флаперон (управляющая поверхность крыла). Затем деталь была перевезена во Францию.

1 августа СМИ сообщили, что первые обломки лайнера стали появляться на острове еще три месяца назад. Как рассказал уборщик мусора Николя Ферье, он находил на побережье различные предметы, которые с течением времени сжигал.

"Боинг-777" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Поисковые мероприятия осуществлялись на площади в десятки миллионов квадратных километров. До момента обнаружения обломков на Реюньоне никаких данных о том, где именно потерпел крушение лайнер, не было.