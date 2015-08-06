Die Welt: Почему Россия теперь сжигает сыр с Запада

Об этом сообщает Оливер Бильгер в статье под названием «Почему Россия теперь сжигает сыр с Запада», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Первой жертвой стали 114 тонн свинины, уничтоженных согласно новому положению, которое теперь действует на границе России. Мясо, найденное в шести грузовиках в городе Самаре, официально – из Бразилии, но инспекторы Россельхознадзора были настроены скептически. Они посчитали более вероятным, что товары везут из Европы - и, таким образом, они подпадают под продуктовое эмбарго, которое Москва наложила год назад в ответ на санкции ЕС. Согласно новому указу президента Владимира Путина, такая контрабанда должна быть немедленно «уничтожена на границе».

«Продукты питания теперь будут сжигать», сказала Юлия Мелано, пресс-секретарь Россельхознадзора. Что касается мясных и молочных продуктов, то идет обсуждение о переработке их в корм для животных. Видеокамеры и свидетели должны следить за утилизацией. Но критики опасаются нового черного рынка, организованной преступности и коррупции. Другие высказывают, прежде всего, этические сомнения.

Но Россия хочет показать силу в споре санкций с Западом – и одновременно препятствовать контрабанде. В августе прошлого года, Москва запретила ввоз мясных и молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов с Запада, в ответ на ужесточение санкций. Недавно обе стороны продлили свои санкции.

Колбаса в запасном колесе

Продукты питания с Запада, несмотря на эмбарго, оказываются в российских супермаркетах. В большинстве случаев товары были перемаркированы, как очевидно в Самаре, чтобы скрыть их истинное происхождение. Многие продукты были импортированы через Белоруссию и Казахстан, которые являются странами Евразийского экономического союза, и поэтому не подлежат строгому пограничному контролю.

Только за последние несколько недель было множество нашумевших случаев. Человека из российского эксклава Калининград остановили пограничники при попытке провезти почти полтонны сыра из Польши на родину. Незадолго до этого задержали другого человека, который вез в своем автомобиле колбасу, икру и сыр из Финляндии в Санкт-Петербург: спрятанные в багажнике, под капотом и в запасном колесе. Даже на далеком полуострове Камчатка, около 7000 км к востоку от Москвы, инспекторы находили коробки с вишней, персиками и нектаринами из Испании и Польши.

Возмущение голодающих

В целом, с августа прошлого года власти обнаружили примерно 700-800 случаев контрабанды, как сообщил вице-премьер-министр Аркадий Дворкович. Более 500 тонн нелегальных продуктов сотрудники таможни изъяли в первые шесть месяцев этого года. До сих пор товары отправляли в страны происхождения. Но с новым указом это изменится. Решение уничтожить конфискованные товары, вызвало резкую критику.

В России еще свежи воспоминания о прошлых десятилетиях, когда людям приходилось переживать дефицит: голод во время блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне, дефицит в советское время или бедность 90-х годов. Бедность и сегодня является снова растущей проблемой. Почти 23 миллиона россиян живут ниже прожиточного минимума, который составляет почти 140 евро в месяц.

Вряд ли что-нибудь более чуждо, чем уничтожение избыточного количества пищи. По крайней мере, так это рассматривают критики нового правила. Они требуют, вместо этого, раздавать товары нуждающимся: детским домам, бездомным, бедным, беженцам с Украины. «Достойная и гуманная альтернатива», считает Александр Борода, президент еврейской общины. Геннадий Зюганов, лидер Коммунистической партии, предложил отдать продукты учреждениям православной церкви или отправить их в зону военных действий в восточной Украине. Евгений Бобров, член Совета по правам человека при президенте РФ, сравнил такие действия с "тиранией".

Инициатива в Интернете спрашивает: «Зачем уничтожать еду, вместо того, чтобы отдать ее ветеранам войны, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся людям?» То есть всем тем людям, которые особенно страдают от экономических проблем, с которыми России приходится бороться после введения западных санкций. Прежде всего, существенная девальвация рубля, в связи с падением цен на нефть, создает много трудностей для россиян. Пострадал не только небольшой средний класс, который первым жаловался на отсутствие итальянского пармезана и французского сыра. Инфляция в настоящее время составляет почти 16 процентов. Прежде всего, ощутимо выросли цены на продукты питания.

Тем временем, онлайн-петицию подписали уже почти 25 0000 человек. Они призывают парламент принять закон о бесплатном распределении среди нуждающихся продовольствия, которое подлежит уничтожению.

Правительство отнеслось к этому равнодушно. В конце концов, оно преследует цель – снизить зависимость от западного импорта. Но сельское хозяйство России до сих пор не смогло в достаточной мере использовать огромные плодородные земли. До самоснабжения стране еще далеко. По оценкам министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, это займет от пяти до десяти лет. Между тем, президент Путин призывает сделать независимыми и другие секторы экономики.

Запрет на импорт кондомов

Поэтому правительство сейчас планирует новые правила для импорта товаров медицинского назначения, которые уже частично подлежат ограничениям. До сих пор сектор на 80 процентов зависел от импорта. В новом предложении министерства торговли речь идет о высококачественном оборудовании, таком как дефибрилляторы и рентгеновское оборудование, которое в будущем Россия должна производить самостоятельно.

Но ограничения коснутся также костылей, бандажей и кондомов с Запада. Это, кажется, еще более драматичным, если учесть, что Россия борется с ростом количества ВИЧ-инфицированных. Однако, Геннадий Онищенко, ранее главный санитарный врач России, считает, что новые правила приведут к более ответственному отношению к сексу – и даже могут помочь решить демографическую проблему в России. Но статистических данных в поддержку этой идеи он не предоставил.