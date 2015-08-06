Россия решила вернуть на вооружение списанные бронепоезда, задействованные в чеченской войне
Министерство обороны России решило сохранить четыре списанных специальных бронированных поезда, которые находились на вооружении армии: «Байкал», «Терек», «Амур» и «Дон».
Об этом пишет российское издание "Известия".
Решение по возвращению бронепоездов принял министр обороны России Сергей Шойгу, который отменил распоряжение своего предшественника Анатолия Сердюкова.
В период контртеррористической операции на Северном Кавказе с 2002 по 2009 год военные создали группировку бронепоездов, приписанных к Железнодорожным войскам России. После завершения активной фазы боевых действий в Чечне в Минобороны решили, что использование в современной армии специальных составов больше не нужно. Сердюков принял решение демонтировать с поездов вооружение, а составы отправить на консервацию.
«Возможно, мобильные и хорошо вооруженные бронированные поезда пригодятся и в будущем для выполнения специальных задач», - сказал источник издания.
Четыре поезда уже отремонтировали и готовы формировать новый состав.
Как отмечает издание, до 1980-х годов поезда несли службу на Дальнем Востоке, где охраняли мосты и железнодорожные перегоны на советско-китайской границе. В период войны в Чечне бронепоезда оказались незаменимы для прикрытия саперов, которые разминировали железнодорожное полотно.
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