Россия решила вернуть на вооружение списанные бронепоезда, задействованные в чеченской войне

Об этом пишет российское издание "Известия".

Решение по возвращению бронепоездов принял министр обороны России Сергей Шойгу, который отменил распоряжение своего предшественника Анатолия Сердюкова.

В период контртеррористической операции на Северном Кавказе с 2002 по 2009 год военные создали группировку бронепоездов, приписанных к Железнодорожным войскам России. После завершения активной фазы боевых действий в Чечне в Минобороны решили, что использование в современной армии специальных составов больше не нужно. Сердюков принял решение демонтировать с поездов вооружение, а составы отправить на консервацию.

«Возможно, мобильные и хорошо вооруженные бронированные поезда пригодятся и в будущем для выполнения специальных задач», - сказал источник издания.

Четыре поезда уже отремонтировали и готовы формировать новый состав.

Как отмечает издание, до 1980-х годов поезда несли службу на Дальнем Востоке, где охраняли мосты и железнодорожные перегоны на советско-китайской границе. В период войны в Чечне бронепоезда оказались незаменимы для прикрытия саперов, которые разминировали железнодорожное полотно.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля российский корабль едва не подбил себя во время запуска ракеты на параде в оккупированном Крыму.