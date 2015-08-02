Спустя сто дней после землетрясения в Непале тысячи пострадавших живут в трущобах

Русская служба Би-би-си сообщает, что большая часть руин уже расчищена и в наиболее пострадавших районах уже идет процесс восстановления инфраструктуры.

Однако в ООН говорят, что жилье необходимо возвести до наступления зимних холодов. В процессе восстановления домов непальцам помогает международное сообщество.

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В результате мощного землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего 25 апреля в Непале, погибли более 8 тыс. человек, подземные толчки также вызвали оползни и сходы лавин.