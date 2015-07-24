США успешно запустили военный спутник связи

05:30, 24 июля 2015
Мир
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В США успешно осуществлен запуск военного спутника связи, который пополнит американскую орбитальную группировку системы Wideband Global SATCOM.

United Launch Alliance

Об этом сообщает ТАСС.

Ракета-носитель Delta 4 с аппаратом под названием WGS-7 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в четверг, в 20:07 по времени Восточного побережья США /03:07 по Киеву пятницы/.

Выводить WGS-7 на орбиту было доверено компании United Launch Alliance - совместному предприятию американских корпораций Boeing и Lockheed Martin. Как сообщается, спутник, разработанный Boeing, был помещен в специальную капсулу в верхней части носителя.

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Система Wideband Global SATCOM позволяет Пентагону с высокой скоростью ретранслировать данные между боевыми кораблями, самолетами и наземными войсками, проводить видеоконференции в защищенном режиме, а также получать информацию о погоде. Услугами этих спутников пользуются также Белый дом, госдепартамент и некоторые союзники США.

Первый спутник WGS был запущен в октябре 2007 года для обеспечения связью территории от Западного побережья США до Юго-Восточной Азии, которая входит в зону контроля Тихоокеанского командования США. Запуск шестого спутника системы состоялся в августе 2013 года. Всего Boeing планирует построить десять таких аппаратов.

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Ранее УНИАН сообщал, что ВВС США успешно запустили навигационный спутник нового поколения, который пополнит орбитальную группировку американской Системы глобального позиционирования (GPS). 

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