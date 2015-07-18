Аэропорт в Испании продается за 10 тысяч евро

Обанкротившийся и временно закрытый аэропорт пытаются продать уже два года: сначала он был оценен в 100 млн евро, затем цену снизили до 80 млн, сейчас его стоимость оценивается в 30 млн евро.

Ciudad Real Central Airport (Don Quijote Airport/South Madrid Airport). Spain. Abandoned after 3 years of service. pic.twitter.com/UsSDAK4h3N — PJ de Jong (@jong_pj) January 11, 2015

Торги продлевались семь раз, и только сейчас появилась первая и пока единственная заявка - на 10 тыс. евро - от китайской компании Tzaneen International, которая автоматически победит в аукционе, если в ближайшие 20 дней не будет подано других заявок, сообщает Русская служба ВВС.

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Правда, покупатель должен будет выплатить долги аэропорта, которые в 2010 году оценивались в 300 млн евро.

Дорогостоящий Центральный аэропорт Сьюдад-Реаль проработал всего два года, так как проектировщики грубо ошиблись в расчетах пассажирского потока. Аэропорт задумывался в качестве дублера мадридского аэропорта, однако расстояние в 200 км от испанской столицы отпугнуло большинство авиалиний.