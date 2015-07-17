ЕК разрешили начать переговоры с Грецией по новой программе помощи

Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте ESM, передает "ЕвроПравда".

"Совет управляющих Европейского стабилизационного механизма (ESM) одобрил сегодня решение о предоставлении поддержки Греции в виде программы кредитования", - говорится в заявлении.

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Как отмечается, данное решение "открывает путь институтам" (в частности, Еврокомиссии - Ред.) о подписании Меморандума о взаимопонимании с Грецией, который будет содержать подробные макроэкономические реформы, выполнение которых позволит предоставить кредиты Греции.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет ЕС принял решение о предоставлении до 7,16 млрд евро краткосрочной финансовой помощи Греции в рамках Европейского финансового стабилизационного механизма.