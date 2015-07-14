Израиль назвал соглашение по ядерной программе Ирана "исторической ошибкой"

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает "Европейская правда".

Также Израиль пристально будет мониторить соблюдение соглашения относительно возможных нарушений, надеясь вернуть санкции в отношении Тегерана.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который назвал Иран подобным к боевикам Исламского государства, назвал соглашение "потрясающей исторической ошибкой".

Читайте такжеОсновные условия ядерного соглашения Ирана и стран "шестерки"

"Израиль не обязан соблюдать соглашения с Ираном, потому что Иран продолжает добиваться нашего уничтожения. Мы всегда будем защищаться", - заявил он перед созывом своего ближайшего окружения министров.

Ожидается, что во вторник Нетаньяху обсудит соглашение относительно ядерной программы Ирана с президентом США Бараком Обамой.

Ранее УНИАН сообщал, что "шестерка" международных переговорщиков и Иран достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме. Зато санкции против Тегерана будут смягчены. По словам иранского дипломата, "тяжелая работа на переговорах окупилась, и ядерная сделка согласована".