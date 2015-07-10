Индия запустит в космос сразу несколько британских спутников
18:40, 10 июля 2015Мир
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Индия готова сегодня вывести на орбиту 5 спутников для наблюдения за земной поверхностью, сделанных в Великобритании.
Ранее Индия уже запустила в космос 40 зарубежных спутников / nasa.gov
320-тонная ракета-носитель PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) будет запущена в космос со спутниками общим весом 1440 кг, что должно стать самой "тяжелой" космической миссией в истории, передает Би-би-си.
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Ранее Индия уже запустила в космос 40 зарубежных спутников из 19 стран. Ракета PSLV вывела на орбиту 65 спутников.
Ракета стартует сегодня вечером с космодрома на острове Шрихарикота в южном штате Андхра-Прадеш.
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