Индия запустит в космос сразу несколько британских спутников

320-тонная ракета-носитель PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) будет запущена в космос со спутниками общим весом 1440 кг, что должно стать самой "тяжелой" космической миссией в истории, передает Би-би-си.

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Ранее Индия уже запустила в космос 40 зарубежных спутников из 19 стран. Ракета PSLV вывела на орбиту 65 спутников.

Ракета стартует сегодня вечером с космодрома на острове Шрихарикота в южном штате Андхра-Прадеш.