В Китае в честь медиков устроили световое шоу (видео)

В ночное небо поднялись 300 беспилотников.

В китайской провинции Гуандун устроили световое шоу, чтобы отметить работу медиков в самые трудные дни.

Читайте такжеВ Беларуси не собираются отменять парад на 9 мая, несмотря на эпидемию коронавирусаОб этом говорится в сюжете ТСН.

В ночное небо поднялись 300 беспилотников.

Отмечается, что полсотни местных врачей в разгар эпидемии провели две недели в Хубее – крупнейшем очаге эпидемии в Китае.

Ранее УНИАН сообщал, что патрульные полицейские Львовщины устроили акцию благодарности медикам.