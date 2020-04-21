В Китае в честь медиков устроили световое шоу (видео)
11:07, 21 апреля 2020Мир
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В ночное небо поднялись 300 беспилотников.
В Китае устроили световое шоу, чтобы отметить работу медиков в самые тяжелые дни эпидемии коронавирус
В китайской провинции Гуандун устроили световое шоу, чтобы отметить работу медиков в самые трудные дни.
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В ночное небо поднялись 300 беспилотников.
Отмечается, что полсотни местных врачей в разгар эпидемии провели две недели в Хубее – крупнейшем очаге эпидемии в Китае.
Ранее УНИАН сообщал, что патрульные полицейские Львовщины устроили акцию благодарности медикам.
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