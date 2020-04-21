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В Китае в честь медиков устроили световое шоу (видео)

11:07, 21 апреля 2020
Мир
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В ночное небо поднялись 300 беспилотников.

Отмечается, что полсотни местных врачей в разгар эпидемии провели две недели в Хубее – крупнейшем очаге эпидемии в Китае.

Ранее УНИАН сообщал, что патрульные полицейские Львовщины устроили акцию благодарности медикам.

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