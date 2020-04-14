Сандерс официально поддержал кандидатуру Байдена в президенты США

Он дал понять, что крайне важно объединиться вокруг кампании Байдена, чтобы победить Трампа, которого Сандерс назвал «самым опасным президентом в современной истории этой страны».

Бывший кандидат в президентской гонке в США Берни Сандерс официально поддержал своего бывшего соперника Джо Байдена на пост президента.

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При этом он заявил, что пришло время объединиться в попытке победить Дональда Трампа в ноябре. 78-летний сенатор от штата Вермонт вышел из гонки на прошлой неделе, проиграв почти все последние праймериз, передает kommersant.

«Сегодня я прошу всех американцев - я прошу каждого демократа, я прошу каждого независимого, я прошу многих республиканцев - объединиться вокруг этой кампании, чтобы поддержать кандидатуру, которую поддерживаю и я», - сказал Сандерс. Он дал понять, что крайне важно объединиться вокруг кампании Байдена, чтобы победить Трампа, которого Сандерс назвал «самым опасным президентом в современной истории этой страны».

Джо Байден опережает Дональда Трампа в гонке за президентское кресло США, следует из опроса, проведенного независимой исследовательской компанией SSRS специально для телеканала CNN. Так, за Байдена, который наверняка станет кандидатом от Демократической партии на ближайших президентских выборах, готовы проголосовать 53% американцев. В пользу же нынешнего главы Белого дома высказались лишь 42% опрошенных.