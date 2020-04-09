The Atlantic: Закрытие парков из-за коронавируса - плохая идея

Запрет посещать зеленые зоны может подорвать здоровье населения и создать нежелательные политические проблемы.

Во всем мире: от Цюриха до Сент-Луиса, - власть закрывает парки и общественные места на основании того, что сбор толп способствует распространению коронавируса. Недавно чиновники в Лондоне объявили в раздраженном сообщении в Twitter, что закрывают парк Броквелл, потому что около 3 тысяч людей ходили туда, чтобы насладиться весенним теплом.

В краткосрочной перспективе закрытие парков может быть оправданным, учитывая переполненные больницы и все чрезвычайные усилия, нацеленные сдержать распространение COVID-19. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это может оказаться ошибкой, которая приведет к нежелательным последствиям на многих уровнях. Об этом на страницах The Atlantic пишет профессор Университета Северной Каролины Зейнеп Туфекчи.

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"Несмотря на требование к людям придерживаться социального дистанцирования и других инструкций для борьбы с пандемией, закрытие всех парков и скверов неуместно, контрпродуктивно и даже вредно", - считает автор.

Прежде всего, потому, что закрытие парков "пахнет" авторитаризмом. К примеру, после закрытия Броквеллу в Лондоне появились фото, как два полицейских окружили одинокого мужчину, который загорал абсолютно сам. Никого поблизости не было, кроме сотрудников полиции, у которых, наверное, есть и более важная работа. Такая жесткость может даже ухудшить ситуацию, если добровольное исполнение ограничений сегодня перерастет в сопротивление завтра.

Автор признает, что долгосрочная политика важна, особенно учитывая то, что пандемия вряд ли закончится через несколько недель. Вполне вероятно, что социальное дистанцирование придется соблюдать еще год. Это означает, что нужно найти способ сохранить жесткие ограничения на протяжении длительного времени. Физические упражнения на улице и на солнце важно не только для удовольствия, но и для сохранения здоровья и выносливости населения. Именно поэтому нужно установить правильные политические подходы сейчас. Если закрыть парки сейчас, снова открыть их будет труднее. Власть может "упереться рогом", и тогда проблема станет еще более острой. Вместо этого нужен умный и жизнеспособный подход.

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Прогулки на улице, упражнения, солнце и свежий воздух хорошо влияют на иммунную систему и здоровье и плохо на вирусы. Существует убедительная связь между физическими занятиями и силой иммунной системы. Недостаток витамина D, который синтезирует человеческое тело под действием солнечных лучей, уже достаточно давно связывают с большей уязвимостью к респираторным заболеваниям.

"Время на свежем воздухе и солнце - настолько сильные факторы в борьбе с вирусными инфекциями, что в исследовании за 2009 год на тему чрезвычайного успеха полевых госпиталей во время эпидемии гриппа в 1918 году отмечалось, что в разгар следующей пандемии (думаю этой!) мы должны "поощрять общественность проводить как можно больше времени на улице" в рамках мер по охране здоровья", - пишет автор.

Психическое здоровье - тоже важная часть выносливости, которая понадобится для борьбы с пандемией. Поддержка морального духа будет очень важна в долгосрочной перспективе. А активность на улице - один из крупнейших антидепрессантов и стимуляторов психического здоровья, о котором известно человечеству и эффект от которого иногда превосходит препаративную терапию. Об этом говорят клинические исследования. Стресс способен серьезно подорвать иммунитет. А запрет выходить на свежий воздух и наслаждаться небольшими изменениями в среде точно усилят стресс для многих людей.

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"Мы можем столкнуться со вспышкой самоубийств и насилия из-за большого стресса и изоляции, с которыми столкнутся как отдельные люди, так и семьи. Академия ВВС США сначала ввела жесткую изоляцию для кадетов из-за коронавируса, но была вынуждена отменить это решение после двух трагических самоубийств. Домашнее насилие - еще одна реальная проблема. Отсутствие возможности выйти в другое место хотя бы на час может сильно ухудшить ситуацию в некоторых семьях", - замечает автор.

В отличие от плохо проветренных зданий, которые часто помогают распространению инфекций, солнце и естественная вентиляция на улице помогают сократить угрозу заражения. Это не означает, что можно "жариться" на солнце и считать себя дезинфицированным или что можно игнорировать правила социального дистанцирования.

"Хоть мы и не должны допускать возникновения в любом парке ситуации в духе концертов, когда люди плотно стоят плечом к плечу, нет причин паниковать, если несколько тысяч будут загорать в парке величиной с Броквелл, площадь которого достигает 50 гектаров и может легко разместить много тысяч людей со значительной дистанцией между ними", - говорится в статье.