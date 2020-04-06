На Даунинг-стрит рассказали, для чего госпитализировали Бориса Джонсона (видео)

По словам врача, Джонсону сделают рентген грудной клетки и сканирование легких, особенно если у него затруднено дыхание.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помещен на плановое обследование в больницу.

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Об этом сообщил представитель Даунинг-стрит. 55-летний премьер был госпитализирован с продолжающимися симптомами коронавируса, включая повышенную температуру. Как сообщается, госпитализация - предупредительная мера, предпринятая по совету лечащего врача премьер-министра, передает Би-би-си.

Сара Джарвис, врач, писательница и радиоведущая, рассказала, что Джонсону, скорее всего, сделают рентген грудной клетки и сканирование легких, особенно если у него затруднено дыхание. По ее словам, ему также сделают электрокардиограмму, чтобы проверить работу сердца, а также анализы на уровень кислорода и лейкоцитов в крови. Врачи, скорее всего, также проверят работу печени и почек, прежде чем выписать премьер-министра из больницы.

Президент США Дональд Трамп начал свою встречу с прессой в Белом доме с пожеланий скорейшего выздоровления британскому премьеру, которого он назвал своим другом и сильной личностью. "Все американцы молятся за него. Он мой хороший друг, настоящий джентльмен и великий лидер", - сказал Трамп.

Между тем, беременная невеста Бориса Джонсона сообщила, что уже неделю в постели с симптомами коронавируса. Однако теста ей до сих пор не сделали.

Как сообщал УНИАН, коронавирусная инфекция у британского премьера была диагностирована 27 марта, после чего он самоизолировался. Сообщалось, что у него легкие симптомы болезни, он работал в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10 и проводил совещания по видеосвязи.

В четверг он ненадолго вышел на улицу, чтобы вместе со всей страной аплодировать работникам Национальной службы здравоохранения.

В видеообращении, размещенном в "Твиттере" 3 апреля, Джонсон сказал: "Хотя я чувствую себя лучше, и я уже провел неделю в изоляции, к сожалению, у меня еще остаются некоторые важные симптомы. У меня все еще есть температура. В соответствии с политикой правительства мне необходимо оставаться в изоляции до тех пор, пока не исчезнет этот симптом. Но мы постоянно работаем над нашей программой, чтобы победить этот вирус".