У членов экипажа нидерландской подлодки обнаружен коронавирус

Подлодка досрочно прекращает боевое дежурство и возвращается на базу.

Подводная лодка нидерландского флота "Дольфейн" досрочно прекращает боевое дежурство в Северном море и возвращается на базу.

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Причиной этому стало то, что среди экипажа корабля выявлены случаи заражения коронавирусом. В частности, у 8 членов экипажа из 58 официально подтвержден диагноз Covid-19. У нескольких моряков уже начал проявляться кашель и повышенная температура, сообщает Би-би-си.

Как сообщал УНИАН, сегодня зафиксировано первое заражение в рядах ВСУ - заразилась военный медик из Хмельницкого.