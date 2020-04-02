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У членов экипажа нидерландской подлодки обнаружен коронавирус

16:50, 02 апреля 2020
Мир
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На нидерландской подлодке выявили коронавирус \ УНИАН

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Причиной этому стало то, что среди экипажа корабля выявлены случаи заражения коронавирусом. В частности,  у 8 членов экипажа из 58 официально подтвержден диагноз Covid-19. У нескольких моряков уже начал проявляться кашель и повышенная температура, сообщает Би-би-си.

Как сообщал УНИАН, сегодня зафиксировано первое заражение в рядах ВСУ - заразилась военный медик из Хмельницкого.

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