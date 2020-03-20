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Болгария привлечет армию, чтобы обеспечить соблюдение карантина людьми

18:22, 20 марта 2020
Мир
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Парламент Болгарии разрешил задействовать армию для соблюдения карантина / REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Армия будет помогать гражданским контролировать передвижение граждан. Военные смогут останавливать транспорт, прежде чем на место прибудет полиция.

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Решение в том числе позволяет военным при необходимости использовать физическую силу.

Голосование в парламенте не было легким. Ему предшествовали жаркие дебаты.

"Вирус нельзя побороть с пулеметом", - заявил в ходе дискуссии Крум Зарков из оппозиционной Социалистической партии. Он был одним из 55 депутатов, которые проголосовали против развертывания армии.

По состоянию на пятницу в Болгарии зафиксировали 129 подтвержденных случаев коронавируса и 3 случая смерти. Болгария ввела чрезвычайное положение, закрыли школы, рестораны и бары до 13 апреля.

Как сообщал УНИАН, в Австрии штрафуют людей за прогулки во время введенного режима усиленных мер за вспышки коронавирус.

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