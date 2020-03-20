Болгария привлечет армию, чтобы обеспечить соблюдение карантина людьми

Решение, в том числе, позволяет военным при необходимости использовать физическую силу.

Парламент Болгарии после бурных дебатов принял решение привлечь армию, чтобы она помогла выполнять меры по сдерживанию коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Армия будет помогать гражданским контролировать передвижение граждан. Военные смогут останавливать транспорт, прежде чем на место прибудет полиция.

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Решение в том числе позволяет военным при необходимости использовать физическую силу.

Голосование в парламенте не было легким. Ему предшествовали жаркие дебаты.

"Вирус нельзя побороть с пулеметом", - заявил в ходе дискуссии Крум Зарков из оппозиционной Социалистической партии. Он был одним из 55 депутатов, которые проголосовали против развертывания армии.

По состоянию на пятницу в Болгарии зафиксировали 129 подтвержденных случаев коронавируса и 3 случая смерти. Болгария ввела чрезвычайное положение, закрыли школы, рестораны и бары до 13 апреля.

Как сообщал УНИАН, в Австрии штрафуют людей за прогулки во время введенного режима усиленных мер за вспышки коронавирус.