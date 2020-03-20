В Австрии людей штрафуют за прогулки во время карантина

В Вене уже более 500 штрафов.

В Австрии штрафуют людей за прогулки во время введенного режима усиленных мер из-за вспышки коронавируса.

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Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в социальной сети Facebook.

По его словам, усиленный режим мер безопасности в Австрии продлен до 13 апреля. «Кривая новых заражений уже не такая крутая. Режим самоизоляции дает плоды. Австрийцы в основном прониклись и сидят дома. Если выходят в магазин, то соблюдают расстояние в очереди. Продавцы, наконец, в масках», - написал посол.

«Кого подвергла искушению фантастическая погода, и он пошел погулять, может получить штраф. В Вене количество штрафов более 500», - добавил Щерба.