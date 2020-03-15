Австрия и Эстония из-за вспышки коронавируса закрывают границы для иностранцев

Въезд в страны иностранным гражданам начнет действовать с 17 марта.

С целью противодействия распространения коронавируса COVID-19 правительства Австрии и Эстонии решили временно запретить въезд в страну иностранным гражданам. Ограничения начинают действовать от 17 марта.

Соответствующие решения сообщили канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает ТСН.

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Так, в Эстонию въезд разрешен только гражданам страны, людям с правом на проживание и иностранцам, которые имеют родных в этой стране. Граждане, которые въезжают, будут помещены на двухнедельную изоляцию.

В то же время выехать из Эстонии разрешено всем. В правительстве также отметили, что иностранцы могут использовать Эстонию для перемещения в свою страну, если они не имеют симптомов коронавируса.

Австрия, в свою очередь, закрывает въезд гражданам, которые приезжают, в частности, из Украины, Нидерландов, Великобритании и РФ.

Кроме того, с 17 марта в Австрии не будут работать рестораны и закроются детские и спортивные площадки. Магазины с продуктами и табачными изделиями, а также аптеки будут открыты. Курц заверил, что проблем с поставкой продуктов не возникнет.

Также канцлер Австрии призвал всех врачей и медсестер, вышедших на пенсию в последние 5 лет, сообщить о себе правительству. Таким образом, власти надеются противодействовать вероятной нехватке медицинских специалистов.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

После этого ряд стран Европы с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 начали закрывать свои границы. Украина, в частности, временно запретила въезд иностранцам и закрыла международное регулярное пассажирское сообщение с 17 марта.