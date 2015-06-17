В Нидерландах заявили, что учения НАТО в Польше являются предупреждением для Путина (фото)

Масштабные военные учения НАТО Baltops-2015, которые проходят в эти дни в Польше, связаны с ситуацией в Украине и являются предупреждением президенту России Владимиру Путину.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс, сообщает Украинская правда со ссылкой на NOS.

"В Восточной Европе есть страны-члены НАТО, которые чувствуют угрозу от того, что происходит на востоке Украины. Эти учения также предупреждение президенту Путину", - сказал Кундерс.

Министр считает важным, чтобы союзники показали свое единство. "Это не агрессивный подход. Это сочетание давления и диалога, а не наивность в отношении Путина", - добавил он.

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Кундерс добавил, что Нидерланды чрезвычайно обеспокоены заявлениями об укреплении ядерного арсенала России, и поэтому принимают активное участие в военных учениях.

Как сообщалось, Владимир Путин анонсировал, что в 2015 году на вооружение российской армии поставят более 40 межконтинентальных баллистических ракет, способных преодолевать системы противоракетной обороны.

В НАТО назвали заявление Путина опасным бряцанием оружием.