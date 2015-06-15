В Тбилиси уже расчистили половину подтопленных территорий

Сейчас уже расчистили 50 процентов подтопленных территорий, передает ТСН.

Сообщается, что к акции присоединились почти все местные. Кроме того, на сегодня запланировано открытие дорог, ведь в городе из-за тяжелой ситуации образовались огромные пробки.

Также сегодня по погибшим отслужили панихиду, на ней присутствовали первые лица страны.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня в Тбилиси после сильного ливня произошло разрушительное наводнение. По последним официальным данным, погибли 12 человек, 37 пострадали, судьба еще 10 человек неизвестна. Стихия повредила дороги и инфраструктуру столицы. Затопило также зоопарк, вследствие чего многие животные оказались на свободе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Грузии объявили День траура по жертвам наводнения в Тбилиси.