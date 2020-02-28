Эскалация в Идлибе: в МИД РФ прокомментировали гибель турецких военных

Самолеты режима Башара Асада при поддержке России нанесли удары по позициям турецких вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 получили ранения.

Министр иностранных дел РФ Серегей Лавров заявляет, что если бы турецкие военные сообщили России свои координаты под сирийским Идлибом, атаки на них можно было бы избежать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции в Москве.

«Проблема не в том, что у кого-то есть план, противоречащий изначально договоренности по идлибской зоне деэскалации. Проблема в том, как договоренности выполняются на практике. И как на практике выполняется тот самый деконфликтинг», - сказал Лавров.

«Есть договоренности между нашими военными. Если бы эти договоренности выполнялись в полной мере, включая передачу точных координат нахождения турецких военнослужащих, таких трагедий можно было бы избежать», - подчеркнул он.

Глава МИД России принес соболезнования в связи с гибелью турецких военных и заявил, что российская сторона делает все возможное для их безопасности в зоне деэскалации Идлиба.

По его словам, эту ситуации по телефону обсудили президенты России и Турции.

«Буквально полтора часа назад сообщили, что российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить свою работу сегодня. Так что я не думаю, что идет речь о каких-то непреодолимых проблемах «астанинского формата». И убежден, если военные, дипломаты и представители служб безопасности наших стран смогут сконцентрироваться на базовых договоренностях по зоне деэскалации в Идлибе, эти договоренности могут быть переведены на язык практических действий», - добавил он.

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Как подчеркнул Лавров, он не считает, что происходящие в сирийском Идлибе события подпадают под какую-либо статью устава НАТО и требуют вмешательства Альянса на стороне Турции.

«Есть там и статья пятая, которая посвящена ситуациям, когда на одного из членов НАТО осуществлено нападение, как там написано, «в Европе или Северной Америке». Тогда вступает в силу механизм консультаций, ответных действий. Я не думаю, что то, что сейчас происходит в Сирии, подпадает под какую-либо из ситуаций, предусмотренных в этих разделах Вашингтонского договора, который закрепил исключительно оборонительный характер Североатлантического альянса и предусматривает меры в ответ на нападение на кого-либо из членов НАТО», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибской зоне деэскалации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Анкара инициировала экстренное заседание Альянса, основываясь на статье 4-й Североатлантического договора.

Во время операций, проведенных турецкими военными в сирийском Идлибе в феврале, Вооруженные силы Турции нейтрализовали 1709 солдат армии режима Асада.