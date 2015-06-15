Новая волна уличных протестов началась в Гонконге
09:45, 15 июня 2015Мир
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Протестующие вышли на улицы Гонконга в желтых одеждах и с желтыми зонтами с требованием от Пекина отказаться от плана сократить выбор кандидатов на пост главы администрации бывшей британской колонии.
REUTERS
Власти Китая заявляют, что список кандидатов будет составлен специально назначенным ЦК КПК комитетом, передает Би-би-си.
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Новое голосование по политической реформе, проект которой стал причиной выхода на улицы сотен тысяч гонконгцев в прошлом году, должно состояться на этой неделе.
Выборы главы специального административного района Китая намечены на 2017 год.
Китайские власти и администрация Гонконга неоднократно называли протесты с перекрытием улиц "незаконными".
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