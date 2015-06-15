Новая волна уличных протестов началась в Гонконге

Власти Китая заявляют, что список кандидатов будет составлен специально назначенным ЦК КПК комитетом, передает Би-би-си.

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Новое голосование по политической реформе, проект которой стал причиной выхода на улицы сотен тысяч гонконгцев в прошлом году, должно состояться на этой неделе.

Выборы главы специального административного района Китая намечены на 2017 год.

Китайские власти и администрация Гонконга неоднократно называли протесты с перекрытием улиц "незаконными".