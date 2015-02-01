Протесты в Гонконге возобновились после разгона
10:21, 01 февраля 2015Мир
1436 0
Борцы за демократию в Гонконге проводят свою первую демонстрацию с тех пор, как в декабре полиция разобрала их лагерь в центре города.
REUTERS
Протестующие по-прежнему требуют проведения свободных выборов следующего лидера автономного района. Выборы должны состояться в 2017 году, передает Би-би-си.
Читайте такжеВ Гонконге возобновились акции протеста, задержаны 37 человек
В прошлом году протестующие оккупировали несколько центральных улиц и площадей Гонконга.
Китай заявляет, что движение за демократию в Гонконге является прикрытием для враждебных сил из-за рубежа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter