Протесты в Гонконге возобновились после разгона

Протестующие по-прежнему требуют проведения свободных выборов следующего лидера автономного района. Выборы должны состояться в 2017 году, передает Би-би-си.

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В прошлом году протестующие оккупировали несколько центральных улиц и площадей Гонконга.

Китай заявляет, что движение за демократию в Гонконге является прикрытием для враждебных сил из-за рубежа.