Трамп считает, что новый коронавирус будет краткосрочной проблемой

Дональд Трамп рассказал в общих чертах об усилиях своей администрации по сдерживанию вируса, заявив, что США "по сути закрыли границы".

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм, что новый коронавирус станет только краткосрочной проблемой, которая не будет иметь длительного влияния на мировую экономику.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что это проблема, которая собирается уйти", - сказал Трамп в Нью-Дели во вторник. Он отметил падение на Уолл-стрит в понедельник, но сказал, что фьючерсы были выше накануне открытия рынка во вторник.

"Такие вещи случаются, и вы это постоянно имеете в своем бизнесе", - сказал он на встрече с предпринимателями в Индии.

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Трамп рассказал в общих чертах об усилиях администрации по сдерживанию вируса, заявив, что США "по сути закрыли границы". "Мы очень внимательно следим. Нам пока повезло, и мы думаем, что так и останется", - отметил президент США.

Он также выразил благодарность президенту Китая Си Цзиньпину за его усилия по сдерживанию распространения вируса, несмотря на то, что лидер получил широкую критику со стороны других лиц.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тыс. 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 - летальные, выздоровели уже 27 тыс. 695 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая выявления COVID-19 не зафиксировано.