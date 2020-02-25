Financial Times: Война России против Украины может дать начало кровавой эре аннексий

Если страны снова смогут безнаказанно прибегать к оккупации территорий соседей, масштабного кровопролития не избежать.

Бывало ли такое, что вы лежите в постели ночью, мечтая об аннексии части соседней страны? Если да, тогда вы не одни. Новое исследование Pew Research Center показало, что огромное количество европейцев на самом деле недовольны тем, где пролегают границы их стран.

На вопрос, есть ли такие «части соседних стран, которые на самом деле принадлежат нам», 67% венгров ответили одобрительно, так же как и 60% греков, 58% болгар и турков, 53% россиян и 48% поляков, - пишет Financial Times. Такие настроения даже распространенные в Западной Европе. Несправедливыми границы считают 37% испанцев, 36% итальянцев и 30% немцев.

В нормальные времена такие идеи не имели бы большого значения. Венгры, к примеру, могут оплакивать Трианонский договор за 1920 год, который, по их мнению, привел к потере Венгрией двух третей ее территорий. Поэтому для них мечты о возвращении земель могут казаться вполне практичными. Опасность в том, что наступили ненормальные времена.

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«Идея аннексии, которая долгое время была табу в международной политике, снова заползает в глобальную политическую дискуссию. Наиболее важным событием стало то, как Россия оторвала Крым от Украины в 2014 году», - пишет издание.

Лишь кучка стран, таких как Северная Корея, Венесуэла и Зимбабве, признали российский суверенитет над Крымом. Но вот больше пяти лет Москва укрепляет свою хватку на территории. Мир демонстрирует молчаливое согласие с тем, что шансы возврата Крыма под контроль Украины очень невелики. А потому получается, что аннексия сработала.

Нынешние выборы в Израиле проводятся на фоне дебатов о том, должна ли страна формально аннексировать треть Западного побережья Иордана. Хоть эта территория уже давно под формальным контролем Израиля, большинство стран в мире считают ее оккупированной землей Палестины. Мирный план президента США Дональда Трампа для Ближнего Востока предлагает признать израильский суверенитет над Западным побережьем. А израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху хочет объявить о присоединении региона перед голосованием, которое пройдет 2 марта. Однако, администрация Трампа призвала Нетаньяху воздержаться от объявления формальной аннексии.

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США должны придерживаться этой позиции по причинам, которые выходят за пределы Ближнего Востока. Одностороннее изменение других международных границ без согласия причастных сторон или без международного соглашения усилит ощущение, что настали времена в истории, когда линии на международных картах вновь перечеркивают. Будущие организаторы аннексий во всем мире прыгали бы от счастья. Но если смириться с распространением аннексий, начнется массовое кровопролитие и перемещение населения.

«Границы в Европе были начертаны кровью. И их изменение тоже будет требовать крови», - предостерег бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Издание отмечает, что озвученное шведским политиком предостережение касается не только Европы, но и Азии. В Японии премьер-министр Синдзо Абэ сделал ключевым вопросом возвращение под контроль островов, оккупированных Россией во времена Второй мировой войны. Однако, он совершенно четко дал понять, что это можно сделать только путем переговоров. Но правительство Китая, напротив, всегда настаивало на своем праве с помощью военной силы взять под контроль фактически независимый Тайвань.

На самом деле русские, китайцы, венгры, израильтяне, люди во всех странах мира имеют полное право верить в собственные теории о территориях своих народов. Границы на протяжении истории менялись часто. Поэтому всегда будут группы людей, которые по этническим или религиозным причинам будут чувствовать, что живут не в той стране. Лучший способ решить эту проблему – это заключить соглашение о правах меньшинств и двойном гражданстве. Но абсолютно незаконно призывать к изменению границ. Современное табу на такие процессы берет свое начало в 1930-х годах.

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После вторжения Гитлера в Рейнскую область Германия аннексировала Австрию и расчленила Чехословакию. И всему этому позволили успешно состояться. Поколение послевоенных политиков усвоили урок: если позволить безнаказанно захватывать чужие территории, это закончится войной. В течение последних лет международные границы менялись обычно тогда, когда новообразованные страны боролись за независимость после длительной истории порабощения и угнетения.

Но позволять новым странам, таким как Восточный Тимор или Южный Судан, становиться свободными через переговоры и признанные международным сообществом референдумы – это одно. А позволить существующим странам силой захватывать части территории соседей – совсем другое.

На протяжении последних десятилетий 20-го века страны неукоснительно соблюдали табу на аннексию. Именно поэтому Великобритания пошла на войну против Аргентины за Фолклендские острова в 1982 году. И именно поэтому США в 1991 году сформировали международную коалицию, чтобы освободить Кувейт из оккупации Ирака. В год первой иранской войны распался СССР, что привело к созданию 15 новых суверенных государств. Стоит отметить, что разделение советской империи произошло почти мирно и через международные соглашения. Но решение Москвы аннексировать Крым через 23 года спустя обозначило возвращение односторонней агрессии. Оно должно остаться изолированным случаем, а не началом новой эры.