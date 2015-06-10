На встрече с Папой Римским президент России обсудит ситуацию в Украине

Глава российского государства будет 10 июня в Милане и Риме, а также совершит визит в Ватикан. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, тема Украины может фигурировать во время встречи главы государства с понтификом. "Предполагается обсудить весь комплекс двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы, в частности, ситуацию в Украине с акцентом на межконфессиональные отношения, деятельность украинских католиков. Конечно, будет затронуто положение христиан на Ближнем Востоке и необходимость защиты их интересов", - сказал он.

Читайте такжеКэмерон и Путин обсудили ситуацию в Украине и Сирии При этом Ушаков оговорился, что "это наиболее актуальные, как нам казалось, темы, которые могут быть затронуты". "В какой форме они будут обсуждаться, мне сейчас невозможно прокомментировать", - признался Ушаков.

"Если со стороны Папы Римского будет проявлен интерес, я не сомневаюсь, что президент будет готов подробно разъяснить позицию России", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, "традиционно беседы с Папой Римским касаются самого широкого круга таких насущных вопросов; конечно, это всегда прекрасная возможность обменяться мнениями по самым горячим темам".

Читайте такжеКерри и Путин начали переговоры в СочиРанее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин в интервью немецкой газете Die Welt в рамках программы сотрудничества LENA (Leading European Newspaper Alliance) рассказал об отношениях между Европой и Россией.