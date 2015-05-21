Папе Римскому подарили вышиванку
Делегация посольства Украины при Святом Престоле подарила Папе Римскому вышиванку.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем твиттере.
"Презентация украинской вышиванки Папе Римскому Франциску", - подписали фото в пресс-службе.
Презентація української #вишиванки Папі Римському Франциску. #ДеньВишиванкиpic.twitter.com/MoggS7fpgg
— UKR Emb to HOLY SEE (@UKRinVAT) May 21, 2015
Как видно по фотографиям, члены украинской делегации также были одеты в украинские национальные костюмы.
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Также они подарили Франциску коровай и писанки.
Как сообщал УНИАН, понтифик, выступая на Пасху перед верующими с балкона собора Святого Петра в Ватикане на торжественной пасхальной мессе, в послании и благословении к пастве «Urbi et Orbi» («Городу и Миру») уделил особое внимание ситуации в Украине, в Сирии и Ираке.