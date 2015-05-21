Папе Римскому подарили вышиванку

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем твиттере.

"Презентация украинской вышиванки Папе Римскому Франциску", - подписали фото в пресс-службе.

Как видно по фотографиям, члены украинской делегации также были одеты в украинские национальные костюмы.

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Также они подарили Франциску коровай и писанки.

Как сообщал УНИАН, понтифик, выступая на Пасху перед верующими с балкона собора Святого Петра в Ватикане на торжественной пасхальной мессе, в послании и благословении к пастве «Urbi et Orbi» («Городу и Миру») уделил особое внимание ситуации в Украине, в Сирии и Ираке.