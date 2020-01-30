С рельсами и лифтом: на границе США и Мексики нашли самый длинный тоннель (фото)

Средняя глубина, на которой находится тоннель, составляет 21 метр.

Американская таможенная служба сообщила об обнаружении самого протяженного из тоннелей для контрабанды, когда-либо найденных в приграничных районах с Мексикой.

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Подземный ход длиной 1 313 метров снабжен лифтом, рельсовыми путями, системами вентиляции и дренажа, а также высоковольтными электрическими линиями, передает Би-би-си. Вход в него расположен на территории промышленного объекта на окраине города Тихуана в Мексике, а выход был найден в городе Сан-Диего в американском штате Калифорния.

При обнаружении тоннеля не было произведено арестов, не были также обнаружены наркотики. Американские власти не сообщили, кого именно они подозревают в сооружении этого подземного пути.

Однако известно, что в этом районе активно действует мексиканский картель Синаола, который правительство США считает крупнейшей преступной наркотической организацией в мире.

Основатель картеля Хоакин "Эль-Чапо" (Коротышка) Гузман, который возглавлял его в течение длительного времени, отбывает пожизненный срок в американской тюрьме.

Тоннель был обнаружен еще в августе прошлого года. Мексиканская полиция обнаружила вход в него, а следователи из США нанесли его на карту и составили описание. В среду они опубликовали это описание.

Средняя глубина, на которойнаходится тоннель, составляет 21 метр. Размеры подземного хода - 175 см в высоту и 62 см в ширину. Остается неизвестным, сколько времени ушло на его сооружение.

"Сложность и протяженность этого тоннеля демонстрирует, насколько долго транснациональные преступные организации способны готовить операции по контрабанде", - заявил специальный агент министерства по внутренней безопасности США в Сан-Диего Карделл Морант.

Выход тоннеля в районе промышленных складов в районе Отай-Меза в Сан-Диего был замаскирован сотнями мешков с песком, говорится в заявлении. У главного тоннеля было также незаконченное ответвление.

С 2016 года на границе между Калифорнией и Мексикой было обнаружено не менее дюжины подобных сложных инженерных сооружений. А в 2014 году в Сан-Диего был найден второй по протяженности тоннель длиной более 600 м.