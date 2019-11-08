На Гавайях мужчина во дворе провалился в лавовый туннель

Лавовые туннели или трубки образуются между двумя уровнями лавы: застывшей и той, что продолжает течь, постепенно замедляясь.

На Гавайях 71-летний местный житель упал в 7-метровый лавовый туннель в собственном дворе. В результате инцидента он погиб.

Об этом сообщает ВВС Украина.

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На месте трагедии полиция нашла 60-сантиметровую дыру, через которую, вероятно, и провалился пенсионер. Спасателям пришлось спускаться в туннель и доставать тело погибшего.

Лавовые туннели или трубки образуются между двумя уровнями лавы: застывшей и той, что продолжает течь, постепенно замедляясь.

Тоннели возникают за несколько дней или месяцев.

Гавайи – вулканические острова с лавовыми трубками протяженностью минимум 60 километров.

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