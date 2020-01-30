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США утверждают, что рассекретили личность нового лидера "Исламского государства"

12:33, 30 января 2020
Мир
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REUTERS

Представители американских военных полагают, что раскрыли личность нынешнего лидера террористической группировки "Исламское государство", который до настоящего времени был известен под псевдонимом "Абу Ибрагим аль-Хашеми аль Кураши".

Об этом сообщает русская служба Голоса Америки.

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Об этом сообщает русская служба "Голоса Америки".

"Исламское государство" объявило об избрании Кураши своим новым халифом в октябре, через несколько дней после гибели бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади в ходе операции США, но его настоящая личность оставалась под вопросом.

Теперь США с уверенностью считают, что под псевдонимом Кураши скрывается Хаджи Абдалла, заявил "Голосу Америки" представитель военных на условиях анонимности.

Абдалла, который также известен как Амир Мухаммад Саид Абдал Рахман аль-Мавла, является богословом, который поднялся в иерархии предшественника "Исламского государства" - "Аль-Каиды" - в Ираке и в конце концов стал одним из главных заместителей Багдади.

Как заявили представители американской разведки, Абдалла также был одним из главных организаторов массового убийства представителей религиозного меньшинства – езидов. Кроме того, ему поручался надзор над некоторыми глобальными операциями террористической группировки.

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