"Платят деньги": в ПАСЕ предлагают не наказывать Россию санкциями

Нидерландский левый депутат Тини Кокс предлагает утвердить полномочия делегации РФ в ПАСЕ без санкций и ограничений.

В Парламентской ассамблее Совета Европы согласовали предварительный проект решения по обжалованию полномочий российской делегации из-за нарушения россиянами обязательств перед Советом Европы.

По данным «Европейской правды», документ вынесут на голосование в зале в среду, 29 января, поздно вечером.

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Проект был подготовлен в мониторинговом комитете одним из ключевых лоббистов России в ПАСЕ, нидерландским левым депутатом Тини Коксом. Депутат предлагает избежать введения против РФ каких-либо ограничений и утверждает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ.

Документ напоминает, что в июне 2019 года ПАСЕ решила восстановить права российской делегации, "призвав ее к содержательному диалогу по выполнению обязательств", и запланировала рассмотрение отдельного доклада о действиях РФ. Подготовка этого доклада еще продолжается, и "российская делегация полноценно сотрудничает с мониторинговым комитетом".

Тини Кокс нашел «прогресс в действиях» России, напомнив про обмен заключенными с Украиной, а также возобновление платежей России в бюджет Совета Европы.

"Российская Федерация оплатила все свои взносы в бюджет Совета Европы... Пока не уплачены проценты (за время задержки платежей), которые являются предметом спора в комитете министров Совета Европы", - говорится в проекте решения ПАСЕ.

Документ уже прошел предварительное одобрение в мониторинговом комитете. Однако в нем отсутствуют какие-либо упоминания о многочисленных нарушениях прав человека со стороны РФ.

Тем не менее депутат предлагает утвердить полномочия делегации РФ без санкций и ограничений.

Стоит отметить, что проект Кокса еще может быть изменен в пленарном зале, украинская делегация планирует подать ряд поправок к нему.

Как сообщал УНИАН, в ПАСЕ со второй попытки избрали депутата Государственной думы Российской Федерации Петра Толстого на должность вице-президента Ассамблеи.