США не отменят санкции для переговоров с Ираном - Трамп

Американский президент поблагодарил за предложение Тегерана сесть за стол переговоров, но отказался отменять санкции против Ирана.

Соединенные Штаты не отменят санкции в отношении Ирана ради проведения переговоров.

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Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter президента США Дональда Трампа.

"Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но хочет отменить санкции. Нет, спасибо!", - написал Трамп, продублировав твит на фарси.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе ответил в воскресенье, опубликовав отрывок из интервью Der Spiegel, опубликованному в пятницу, где он сказал, что Иран все еще открыт для переговоров с Америкой в случае отмены санкций.

"Дональду Трампу лучше основывать свои комментарии и решения по внешней политике на фактах, а не на заголовках Fox News или его переводчиков на фарси", - написал Зарифе.