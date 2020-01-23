США внесли в санкционный список несколько компаний, помогавших Ирану в экспорте товаров

Решение стало продолжением кампании "максимального давления" на иранскую экономику, проводимой США.

США внесли в санкционный список две компании из Гонконга и по одной - из Шанхая и Дубая.

Как сообщает "Голос Америки", такое решение связано с тем, что эти структуры помогали Национальной иранской нефтяной компании экспортировать товары объемом в несколько миллионов долларов в нарушение американских санкций.

Речь идет о гонконгских компаниях Hong Kong-based Triliance Petrochemical и Sage Energy HK Limited, китайской Peakview Industry и дубайской Beneathco DMCC.

Данные ограничения предусматривают замораживание всех активов этих компаний, находящихся в юрисдикции США, а также запрет для американских граждан на ведение дел с данными компаниями. Кроме того, финансовые институты за пределами США, осознанно способствовавшие проведению "значительных транзакций" в интересах этих компаний, также могут подвергнуться санкциям.

Читайте такжеВ Иране предложили $3 миллиона за убийство Трампа

Санкциям также подверглись компании Jiaxiang Industry Hong Kong Limited и Shandong Oiwangwa Petrochemical, а также два физических лица: Ари Байандриан, связанный с компанией Triliance Petroleum, и гражданин КНР Чжицин Ван, связанный с Shandong Oiwangwa.

Отмечается, что данное решение стало продолжением кампании "максимального давления" на иранскую экономику, которую проводят США в попытке заставить Иран согласиться на более существенные уступки в плане его ядерной и ракетных программ, а также деятельности в регионе.

Как сообщал УНИАН, службы иммиграции и гражданства США прекратили выдачу виз гражданам Ирана для участия в международной торговле или вложений капитала в бизнес США.