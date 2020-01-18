В США учителя школы, на которую самолет сбросил топливо, подали в суд

Потерпевшие требуют возмещение ущерба «в сумме согласно обнародованным доказательствами в суде».

Четверо учителей начальной школы штата Калифорния (США), на которую на днях самолет сбросил реактивное топливо, подали в суд на авиакомпанию.

Учителя обвиняют перевозчика в халатности, передает CNN.

Читайте такжеГосдеп США предупредил Иран о дальнейшей изоляции

Двое учителей пожаловались, что после сброса авиатоплива они были вынуждены срочно обращаться к медикам, потому что жидкость попала в рот и нос.

В иске, поданном в Верховный суд штата Лос-Анджелес, указывается, что пилоты рейса 89 не уведомили диспетчеров о том, что они собираются сбрасывать топливо. В документе также говорится, что педагоги получили физический вред и серьезные эмоциональные переживания.

Потерпевшие требуют возмещение ущерба «в сумме согласно обнародованным доказательствами в суде».

Авиакомпания отказалась комментировать судебный процесс.

Как сообщал УНИАН, 15 января пассажирский самолет во время экстренной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами в США, в результате чего пострадали 60 человек, большинство из которых дети.