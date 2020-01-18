В США учителя школы, на которую самолет сбросил топливо, подали в суд
Четверо учителей начальной школы штата Калифорния (США), на которую на днях самолет сбросил реактивное топливо, подали в суд на авиакомпанию.
Учителя обвиняют перевозчика в халатности, передает CNN.
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Двое учителей пожаловались, что после сброса авиатоплива они были вынуждены срочно обращаться к медикам, потому что жидкость попала в рот и нос.
В иске, поданном в Верховный суд штата Лос-Анджелес, указывается, что пилоты рейса 89 не уведомили диспетчеров о том, что они собираются сбрасывать топливо. В документе также говорится, что педагоги получили физический вред и серьезные эмоциональные переживания.
Потерпевшие требуют возмещение ущерба «в сумме согласно обнародованным доказательствами в суде».
Авиакомпания отказалась комментировать судебный процесс.
Как сообщал УНИАН, 15 января пассажирский самолет во время экстренной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами в США, в результате чего пострадали 60 человек, большинство из которых дети.